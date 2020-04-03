Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bafa'da araç kuyruğu havadan görüntülendi

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Milas'ın Bafa Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında uzun araç kuyrukları oluştu.

03.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:14
Bafa'da araç kuyruğu havadan görüntülendi
Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Milas 'ın Bafa Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgedeki çalışma dron ile havadan görüntülendi.

Korona Virüs salgını ile mücadele kapsamında Milas'a girişte güvenlik önlemleri artırıldı. Bafa Jandarma Karakolu Kontrol Noktasında, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri ve Milas İlçe Bölge Trafik Amirliği'ne bağlı trafik polisleri ile sağlık personelleri sürücüler ile yolcuları bilgilendirmede bulunarak ateş ölçerle kontrollerini gerçekleştirdi.

Milas'ın yazlık sitelerine ve Muğla'nın en önemli tatil bölgesi olan Bodrum'a karayolu ile geçişte kritik güzergah olan kontrol noktasında, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya ve Milas İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan'ın da zaman zaman çalışmalara eşlik ederek vatandaşlara uyarılarda bulunduğu kontrol noktasında dron ile havadan çekim de yapıldı.

Yapılan çekimlerde kontrol noktasından itibaren kilometrelerce araç kuyruğu oluştuğu görüldü. Denetimlerde vatandaşlara sosyal mesafeyi gözetmeleri, 14 gün süreyle evlerinde kalmaları konusunda uyarılar yapıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Milas, Bafa, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bafa'da araç kuyruğu havadan görüntülendi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında Kılıçdaroğlu’ndan bomba iddia: Bilim Kurulu’nun kararına uyulmadı Haberler
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü Haberler
Ardahanlı iki kafadarın kardan yaptıkları koronavirüs herkesi güldürdü
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı Haberler
Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Haberler
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu ’Manidar’ dedi Haberler
Gar ihalesine yapılan itiraz sonucu belli oldu! İmamoğlu "Manidar" dedi
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler Haberler
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler
Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Haberler
Koronavirüse yakalanan kadın, ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Koç Holding ve Turkcell’den Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Haberler
Koç Holding ve Turkcell'den Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek

Son Dakika Güncel Haberleri

10:44: Virajı alamayan domates yüklü tır denize düştü: 1 ölü - Haber 10:44: Çay hasadı için akın akın memleketlerine geliyorlar - Haber 10:44: Malatya'da sahte para operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haber 10:44: Suzuki ABD'de yeni bir deniz motoru test merkezi kuruyor - Haber 10:43: Iğdır'da sokaklar dolu - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:28: Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı - Haber 09:00: Son dakika: Van'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 08:56: Koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşan Macide: Bu hastalıkta moral çok önemli - Haber 07:38: Dikkat çeken koronavirüs anketi: Türkiye, en çok doktorlara ve tıp uzmanlarına güveniyor - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber