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Bafetimbi Gomis, devre arasında Galatasaray'a dönüyor!

Son günlerde sosyal medya hesabından sık sık Galatasaray paylaşımı yapan Bafetimbi Gomis, menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber gönderdi. Yönetimin transferini onayladığı Fransız golcü, devre arasında bonservisini alıp sarı-kırmızılı takıma transfer olacak.

04.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:51

Galatasaray-Gomis aşkı yeniden başlıyor. Geçtiğimiz sezon başında 6 milyon euro karşılığında Al-Hilal'e satılan Fransız oyuncu, Arabistan kariyerine devre arasında nokta koyacak ve yeniden Sarı-Kırmızılı takıma imza atacak. İzin günlerinde sık sık Türkiye'ye gelen ve sosyal medyadan da Galatasaraylı taraftarlarla bağını koparmayan golcü oyuncunun ocak ayını iple çektiği ve parçalı formayı sırtına geçirmek için sabırsızlandığı belirtildi.

BEDAVAYA GELİYOR

Gomis, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir taraftarın Fatih Terim ile olan fotoğrafını paylaşmasının ardından bu gönderiyi retweet yaparak altına "Babamla hikayemi tamamlamak için bir gün geri döneceğim" notunu düşmüştü. Güneş Gazetesi'nin iddiasına göre, menajeri aracılığıyla Terim'e gönderen Gomis'e olumlu yanıt geldi. Fransız yıldız bonservisini alıp da gelecek. Andone'la yollarını ayıracak olan Cim-Bom'un sezonun ikinci yarısındaki hücum attı Radamel Falcao-Bafetimbi Gomis ikilisi olacak.

Bafetimbi Gomis, devre arasında Galatasaray'a dönüyor!

Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Al Hilal, Spor


HABER YORUMLARI (11)
ALİ YİLMAZ:Neden gitdiyse gelenlerden hic verim alinamadi jagnede oldugu gibi
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ADINIZI YAZIN:çok güzel
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DFX:daha gelmeden kanatlılar yusuf yusuf etmeye başlamış
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VAHDETTİN BAYRAM:Galatasarayın son yıllardaki en büyük santraforuydu bence.
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KARTAL:ona biz kuyruk sıkıştı deriz halk arasında :))))
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DFX:aynen emek hırsızı dediğiniz adamı kral yaptığınız gibi değil mi :))))
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ADINIZI YAZIN:Gel aslanım benim geeel
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ES-ES 66:Son günlerde Galatasaraydan gelen en güzel Haber
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MİNİ MİNİ BİR ASLANCIK:Yolunacak çok kaz var daha
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DWA:aynen yaklaşık 20 milyon :))
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