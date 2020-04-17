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Bafetimbi Gomis, Fatih Terim'i seçti!

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'da futbol yaşımını sürdüren Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, kariyerinde birlikte oynadığı en iyi 11'i seçti.

17.04.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:44
Bafetimbi Gomis, Fatih Terim'i seçti!
Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'da futbol yaşımını sürdüren Galatasaray 'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, kariyerinde birlikte oynadığı en iyi 11'i seçti. Gomis birlikte çalıştığı en iyi teknik direktör olarak Fatih Terim'i seçerken, yedek kaleciye ise Fernando Muslera'yı aldı.

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen golcü futbolcu Bafetimbi Gomis, Fransız basınına yaptığı açıklamada kariyerinde birlikte oynadığı futbolculardan en iyi 11'i oluşturdu. Gomis takımın teknik direktörü olarak Galatasaray'da oynarken takımın başında olan Fatih Terim'i seçerken onun hakkında, "Fatih Terim, Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kazanmayı başaran bir teknik direktör. Çok sayılan biri. Kazanma kültürü var. Bu takımı sonuna kadar götürebilir" yorumunda bulundu.

Gomis, birlikte oynadığı en iyi 11'i Hugo Llrois, Eric Abidal, Lilian Thuram, Dejan Lovren, Samuel Umtiti, Patrick Vieira, Blaise Matuidi, Miralem Pjanic, Franck Ribery, Florian Thauvin ve Karim Benzema olarak belirledi.

34 yaşındaki futbolcu yedek kaleci olarak da Galatasaray'dan takım arkadaşı Fernando Muslera'yı listeye aldı. Yedeklerde ayrıca Willy Sagnol, Yohan Benalouane, Henri Bedimo, Joshua Guilavogui, Mohammad Al Shalhoub ve Thierry Henry yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Bafetimbi Gomis, Fatih Terim, Galatasaray, Al Hilal, Spor
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