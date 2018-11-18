Bafetimbi Gomis: Abddurahim Albayrak'la İlgili Şimdilik Suskun Kalacağım

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın kendisi hakkında söylediklerine cevap vererek, Albayrak ile tartışmaya girmeyeceğini belirtti. Gomis ayrıca suskun kalmayacağını ve hiç kimsenin de kendisi hakkında yalan söylemesine izin vermeyeceğini ifade etti.

Al Hilal takımında forma giyen Galatasaray'ın eski Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde divan toplantısındaki açıklamalarına cevap veren Gomis, "Öncelikle sayın Abdurrahim Albayrak ile kesinlikle bir tartışmaya girmeyeceğim. Çünkü, ilk olarak bu yıl kulübüm Al Hilal ile başarmak istediğim önemli hedeflerim, amaçlarım var. (Bunu hatırlatmak isterim). İkinci olarak bu Galatasaray ve taraftarlarına büyük saygısızlık olacaktır ama bir konuda kesinlik belirtmek isterim ki suskun kalmayacağım. Çünkü hiç kimsenin karakterimi ve yatırımlarımı sorgulamasına izin veremem ve her şeyden önemlisi hakkımda yalan söylemesine izin vermeyeceğim. Son olarak zaman ilerledikçe tüm gerçekler söylenecek ve yanlışlıklar onarılacak" diye konuştu.

""GOMİS'İ BANA ANLATMAYIN, PARA ALMADIĞI İÇİN KAYSERİ'YE GİTMEMİŞTİ"

Abdurrahim Albayrak, divan toplantısında Gomis hakkında şunları söylemişti:

"Ben Galatasaray menfaatlerini düşünmek mecburiyetindeyim. Gomis bizden 3 milyon 300 bin Euro alıyordu. Parasını almadığı için Kayseri'ye gitmemişti. Sonra İstanbul'daki maçta gol attıktan sonra paradan sebep değil, formayı göstermişti. Bana kimse Gomis'i anlatmasın. Çok değerli futbolcumuzdu. Göndermek ister miydik? Geldi, kendisinin yanında başka futbolcuları da alarak çok yüksek bir meblağda zam istedi. 3 milyon 300 bin Euro alan oyuncu, 5 milyon Euro'ya çıkarmak istedi. veya sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Kalması için çok uğraştım. Bu sene 10 milyon Euro alıyor gittiği kulüpte. Biz bu paraları veremezdik."