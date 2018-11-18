Bafetimbi Gomis'ten Albayrak'a Sert Yanıt

Kulübün kasım ayı olağan divan kurulunda açıklamada bulunan Albayrak, "Ben Galatasaray menfaatlerini düşünmek mecburiyetindeyim. Sizler bizi bunun için seçtiniz. Biz yönetime gelmeden önce parasını alamadığı için Kayseri deplasmanına gitmemişti. Sonra İstanbul'daki maçta gol attıktan sonra paranın sorun olmadığını işaret ederek, formayı göstermişti. Bana Gomis'i kimse anlatmasın."

"Yanına başka futbolcuları da alarak kulübün ödeyemeyeceği, çok yüksek zam istedi. Ben ona, bir yıldır oynamayan ama yıllık bir milyon 600 bin avro alan bir futbolcumuz olduğunu söyledim. 'Ücretinin yarısını ödeyelim ama ama git.' dediğimde bu oyuncu, 'Hayır ben bu parayı hiçbir yerde alamam.' dedi. Bunu hatırlattığımda Gomis, 'O kulübün problemi, futbolcu her zaman alır, futbolcu vermez.' karşılığını verdi. Kendisine 'Formsuz olsaydın ücretinden indirim yapar mıydın?' diye sordum. 'Asla yapmazdım' dedi. Yıllık 3 milyon 300 bin avro olan ücretinin 5 milyon avroya çıkarılmasını istedi. ya da sözleşmesinin uzatılmasını talep etti. Kalması için çok uğraştım. Gittiği kulüpte 10 milyon avro alıyor. Biz bu paraları veremezdik." demişti.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak'ın divan kurulunda yaptığı Gomis açıklamları gündeme otururken yıldız futbolcudan açıklama geldi.İşte Gomis'in açıklamaları;Öncelikle Sayın Abdürrahim Albayrak ile kesinlikle bir tartışma içerisine girmeyeceğim. Çünkü ilk olarak bu yıl kulübüm Al Hilal ile başarmak istediğim önemli hedeflerim, amaçlarım var. (Bunu hatırlatmak isterim) İkinci olarak bu Galatasaray ve taraftarlarına büyük bir saygısızlık olacaktır ama bir konuda kesinlik belirtmek isterim ki suskun kalmayacağım çünkü hiç kimsenin karaterimi ve yatırımlarımı sorgulamasına izin veremem ve her şeyden önemlisi hakkımda yalan söylenmesine izin vermeyeceğim. Son olarak zaman ilerledikçe tüm gerçekler söylenecek ve yanlışlar onarılacak...'Gomis'in tepki gösterdiği o açıklamalar