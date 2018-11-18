18 Kasım 2018, 17:25
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Bafetimbi Gomis'ten Albayrak'a Sert Yanıt

Bafetimbi Gomis

Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, Albayrak'ın açıklamalarına sosyal medyadan sert cevap verdi.



Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak'ın divan kurulunda yaptığı Gomis açıklamları gündeme otururken yıldız futbolcudan açıklama geldi.

İşte Gomis'in açıklamaları;

Öncelikle Sayın Abdürrahim Albayrak ile kesinlikle bir tartışma içerisine girmeyeceğim. Çünkü ilk olarak bu yıl kulübüm Al Hilal ile başarmak istediğim önemli hedeflerim, amaçlarım var. (Bunu hatırlatmak isterim) İkinci olarak bu Galatasaray ve taraftarlarına büyük bir saygısızlık olacaktır ama bir konuda kesinlik belirtmek isterim ki suskun kalmayacağım çünkü hiç kimsenin karaterimi ve yatırımlarımı sorgulamasına izin veremem ve her şeyden önemlisi hakkımda yalan söylenmesine izin vermeyeceğim. Son olarak zaman ilerledikçe tüm gerçekler söylenecek ve yanlışlar onarılacak...'

Gomis'in tepki gösterdiği o açıklamalar

Kulübün  kasım ayı olağan divan kurulunda açıklamada bulunan Albayrak, "Ben Galatasaray  menfaatlerini düşünmek mecburiyetindeyim. Sizler bizi bunun için seçtiniz. Biz  yönetime gelmeden önce parasını alamadığı için Kayseri deplasmanına gitmemişti.  Sonra İstanbul'daki maçta gol attıktan sonra paranın sorun olmadığını işaret  ederek, formayı göstermişti. Bana Gomis'i kimse anlatmasın." 
"Yanına başka futbolcuları da alarak kulübün ödeyemeyeceği, çok yüksek  zam istedi. Ben ona, bir yıldır oynamayan ama yıllık bir milyon 600 bin avro alan  bir futbolcumuz olduğunu söyledim. 'Ücretinin yarısını ödeyelim ama ama git.'  dediğimde bu oyuncu, 'Hayır ben bu parayı hiçbir yerde alamam.' dedi. Bunu  hatırlattığımda Gomis, 'O kulübün problemi, futbolcu her zaman alır, futbolcu  vermez.' karşılığını verdi. Kendisine 'Formsuz olsaydın ücretinden indirim yapar  mıydın?' diye sordum. 'Asla yapmazdım' dedi. Yıllık 3 milyon 300 bin avro olan  ücretinin 5 milyon avroya çıkarılmasını istedi. ya da sözleşmesinin uzatılmasını  talep etti. Kalması için çok uğraştım. Gittiği kulüpte 10 milyon avro alıyor. Biz bu paraları veremezdik." demişti.
Galatasaray

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