Bafetimbi Gomis'ten Fatih Terim'e özel mesaj!

Bafetimbi Gomis, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma futbolcu olarak transfer oluşunun 45. yılını kutladı.

"GÜZEL VE UZUN BİR ÖMÜR DİLİYORUM BABA"

Yıldız oyuncu Twitter hesabından, "45 yıl önce bugün Galatasaray'a imza attı. Şampiyonluklar kazandı. Başarı elde etti. Onunla şampiyonluk kazanma şansına sahip oldum. Hem benim için hem de bir çok nesil için bir baba gibiydi. Tebrikler ve içten teşekkürler. Sana güzel ve uzun bir ömür diliyorum baba." paylaşımında bulundu.