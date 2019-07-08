08.07.2019 20:56
Haberler» Spor» Haber

Bafetimbi Gomis'ten Fatih Terim'e özel mesaj!

Futbol hayatını Arabistan'ın Al Hilal takımında sürdüren Galatasaray'ın eski oyuncusu Bafetimbi Gomis, Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma transfer oluşunun 45. yılını kutladı.

Bafetimbi Gomis, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma futbolcu olarak transfer oluşunun 45. yılını kutladı.

"GÜZEL VE UZUN BİR ÖMÜR DİLİYORUM BABA"

Yıldız oyuncu Twitter hesabından, "45 yıl önce bugün Galatasaray'a imza attı. Şampiyonluklar kazandı. Başarı elde etti. Onunla şampiyonluk kazanma şansına sahip oldum. Hem benim için hem de bir çok nesil için bir baba gibiydi. Tebrikler ve içten teşekkürler. Sana güzel ve uzun bir ömür diliyorum baba." paylaşımında bulundu.

Bafetimbi Gomis'ten Fatih Terim'e özel mesaj!

Bafetimbi GomisBafetimbi Gomis'ten Fatih Terim'e özel mesaj!

Abdurrahim Albayrak: Selçuk İnan boş mukaveleye imza attıAbdurrahim Albayrak: Selçuk İnan boş mukaveleye imza attı

Bafetimbi Gomis, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:03   Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları
22:00   Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
21:57   Fenerbahçe'de Muriç imzayı attı
21:56   Akhisarspor'da sezon hazırlıkları
21:56   İstanbulspor'da transfer
21:55   Fatih Terim'e futbolculardan 45. yıl kutlaması
21:50   Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da yeni sezon hazırlıkları