21 Kasım 2018, 16:50
»»

Bafetimbi Gomis'ten Fenerbahçe Açıklaması

Bafetimbi Gomis

Bafetimbi Gomis, Türk spor basınında Fenerbahçe'ye gideceğine dair çıkan dedikodulara yanıt verdi.

Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın El Hilal takımına  transfer olan Fransız golcü Bafetimbi Gomis, adının anıldığı Fenerbahçe'ye  transfer olmayacağını belirtti.
Gomis, sosyal medya platformu Instagram'daki paylaşımında, adının  Fenerbahçe ile anıldığına değinerek, "Konuşulan dedikodulardan dolayı gurur  duydum, mutlu oldum ama 'Aslan' her zaman evinde Aslantepe'de kalacak."  ifadelerini kullandı.
Paylaşımına köprü fotoğrafı ekleyen Gomis, köprünün ayaklarına  sarı-kırmızı harflerle Avrupa ve sarı-lacivert harflerle Asya yazdı. Fransız  futbolcu, paylaşıma, "Üzgünüm çünkü aslanlar yüzemez." notunu düştü.
İşte Gomis'in paylaştığı o görsel;
Suudi Arabistan,Galatasaray,Bafetimbi Gomis,Fenerbahçe

YORUMLAR