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Bafra 16. Sünnet Şöleni başlıyor

Bafra Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği 16. Sünnet Şöleni yarın yapılacak.

19.08.2019 15:38 Bafra 16. Sünnet Şöleni başlıyor
Bafra Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği 16. Sünnet Şöleni yarın yapılacak.

Her sene geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni Ali Kale Turistik Tesislerinde gerçekleşecek. Sünnet şölenine tüm Bafralıları davet eden Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Belediyemizce bu yıl 16.sını düzenleyeceğimiz sünnet şölenimize ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 80 çocuğumuzun sünnet işlemlerini daha önce gerçekleştirmiştik. Yarın çocuklarımız, aileleri ve konuklarımızla bir araya gelerek güzel bir gün geçireceğiz. Çocuklarımızın bu güzel anında yanlarında olmak bizleri mutlu ediyor. Bu mutluluğu tüm Bafralılarla paylaşmak istiyoruz" dedi.

16. Sünnet Şöleni yarın saat 15.30'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanılarak hareket edecek konvoyla başlayacak. Ali Kale Turistik Tesislerinde saat 17.00'de başlayacak programın içeriğinde ise mevlit okunması, yemek ikramı ve çocuklara hediye dağıtımı yer alıyor. - SAMSUN

Bafra, Kale, Güncel

Kaynak: İHA

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