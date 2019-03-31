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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bafra Belediye Başkan adayları oylarını kullandı.Bafra Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Bafra Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç, Mustafa Kemal İlkokulu'na annesi, babası ve eşiyle gelerek oy verdi.Kılıç, uzun süren bir çalışma yaptıklarını belirterek, "Bugün milletimizin karar günüdür. Milletimizin sağduyusuna inanıyor ve vereceği karara saygı duyuyoruz. Sonuçların ülkemize ve milletimize güzellikler getirmesini diliyoruz." dedi.İYİ Parti Bafra Belediye Başkan Adayı Rızvan Aksoy da İmam Hatip Lisesinde oy kullandı.Seçimin hayırlı olmasını dileyen Aksoy, "Halk kimi arzu ederse onu seçecektir. Nihayetinde tek bir ortak paydamız var, o da vatan, millet. Seçimlerimizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.CHP Bafra Belediye Başkan Adayı Kemal Bütüner ise oyunu Altınyaprak Mahallesi'nde 1037 No'lu sandıkta kullandı.Bütüner, sandıkları gezerek seçimlerin Bafra'ya ve Türk halkına hayırlı olmasını temenni etti.