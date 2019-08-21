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Bafra Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni

Bafra Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen sünnet şöleninde 80 çocuk sünnet edildi.

21.08.2019 11:26 Bafra Belediyesi Geleneksel Sünnet Şöleni
Bafra Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen sünnet şöleninde 80 çocuk sünnet edildi.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Ali Kale Turistlik Tesisleri'nde düzenlenen şenlikte, çocukların aileleriyle aynı mutluluğu yaşadıkları söyledi.

Sünnetle çocukların erkekliğe ilk adımı attıklarını belirten Kılıç, "Onlar bizlerin geleceği. Eğer onları bu güzel günlerinde mutlu ettiysek ne mutlu bizlere. Görüyorum ki sünnet olan evlatlarımız çok mutlu. Yavrularımız her şeyin en iyisine layık, her şey onlar için." dedi.

Hamit Kılıç, Bafra, Kale, Güncel

Kaynak: AA

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