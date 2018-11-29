Bafra Belediyesinden Evde Temizlik Hizmeti

29 Kasım 2018 Perşembe 15:33



29 Kasım 2018 Perşembe 15:33

Bafra Belediyesi, yaşlı, bakıma muhtaç engelli ve fiziksel güçsüzlük ya da yetersizlikleri nedeniyle evlerinin temizliğini yapmakta zorluk çeken vatandaşlara evde temizlik hizmeti veriyor. Ücretsiz olarak verilen hizmet Kasım ayı itibarı ile başladı.Sosyal belediyecilik bilinciyle çalışmalarını yürüten Bafra Belediyesi, vatandaşların ihtiyaç duyduğu anlarında yanlarında olarak daha temiz ve huzurlu bir hayat geçirmesini sağlamak amacıyla yaşlı, fiziksel güçsüzlük çeken, bakıma muhtaç engelli, kimsesiz yaşlı bireyler ve çiftlere yönelik "Evde Temizlik Hizmetleri Ekibi" kurdu.Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı altı kişilik bir ekip, daha önceden alınan randevu sonrası temizlik malzemelerini de yanlarına alarak evlere gidip genel temizlik yapıyor. Bu kapsamda evin camları siliniyor, yerler, koltuklar, banyo ve mutfak temizleniyor, çöpler atılıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların evde temizlik hizmeti alabilmeleri için Bafra Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor. Müracaatlar şahsen ya da mahalle muhtarları aracılığıyla yapılabilmekte. Müracaatı değerlendiren ilgili müdürlük ihtiyaç sahiplerinin tespit çalışmalarını tamamladıktan sonra belirli bir program dahilinde vatandaşların ev ortamlarını ve çevre temizliklerini gerçekleştiriyor.Belediye olarak vatandaşların her an yanlarında olduklarını ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "İhtiyaçlarını karşılayamayan kimsesi olmayan yaşlı, bakıma muhtaç engelli ve kimsesizlere yönelik ücretsiz evde temizlik hizmeti vermeye başladık. Bu projemiz sayesinde birçok ihtiyaçlı vatandaşımızın hayatı kolaylaşacak, yaşam kaliteleri yükselecek. Bu kapsamda vatandaşlarımızın yanında olmak amacıyla ev ortamları ve çevre temizliği yapılmasını sağlamak üzere evde temizlik hizmetleri ekibi kurduk. Sosyal belediyecilik konusunda farklı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN