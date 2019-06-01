Bafra Belediyesinden iftar

Bafra
Belediyesi tarafından organize edilen iftar programı, yaklaşık 5 bin kişiyi bir araya getirdi.
15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kurulan masaları tek tek ziyaret eden Belediye Başkanı Hamit Kılıç
, küçük çocuklarla da ilgilendi.
Kılıç, birlik ve beraberliği simgelemek ve en azından yılda bir defa da olsa bir araya gelmek için Kadir Gecesi
hemşehrileriyle iftarda buluştuklarını dile getiren Kılıç, "Birlik oldukça, diri oldukça Allah'ın izniyle hiçbir kuvvet bizleri yıkamaz. İnşallah hep birlikte daha güzel bir Bafra inşaa edeceğiz." dedi.
İftar programına Belediye Başkan Yardımcıları Şaban Hüryaşar ve Ahmet Tokgöz, AK Parti
İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP
İlçe Başkanı Barbaros Turna ile daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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