Haberler » Güncel » Bafra Belediyesinden kardan kapanan yollara anında müdahale - Haber

Bafra Belediyesinden kardan kapanan yollara anında müdahale

Samsun Bafra Belediyesi ekipleri tarafından, yoğun kar nedeniyle karla kapanan kırsal mahallelerin yolları açıldı.

09.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:05Bafra Belediyesinden kardan kapanan yollara anında müdahale
Belediyesi ekipleri tarafından, yoğun kar nedeniyle karla kapanan kırsal mahallelerin yolları açıldı.

Yoğun kar yağışının kırsal mahalleleri etkisi altına alması sonucu kapanan yollar Bafra Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalarla tekrar ulaşıma açıldı. İlçe merkezine 50 km uzaklıkta olan Mahallesi'nde yağan kar nedeniyle kapanan grup yolu, Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin anında müdahalesiyle kısa sürede ulaşıma açıldı. Komşupınar, Bengü grup yolu ve Çulhakoca Mahallesi'nde de Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince gerekli önlemler alındı.

"Ekiplerimiz muhtemel sorunlar için hazır durumda"

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Mevsim itibarıyla yağan kar, bazı mahallerimizde etkili oldu. Bengü ve civar mahallelerimizi bağlayan grup yollarında ulaşımı olumsuz etkileyen kar, ekiplerimizin anında müdahalesi ile temizlenerek ulaşıma açıldı. Ekiplerimiz olası sorunlar için hazır durumda. Muhtarlarımızla sürekli istişare içerisindeyiz" dedi. - SAMSUN

Fen İşleri Müdürlüğü, Samsun, Bengü, Bafra, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:06  Muhtarlar kursta bilgisayar kullanmayı öğreniyor - Haber
18:05  Abhazya'da muhalifler Cumhurbaşkanlığı binasını bastı - Haber
18:05  Kayseri'de El-Nusra terör örgütü üyesi 3 kişi yakalandı - Haber
18:04  Adana-ceyhan karayolunda işçileri taşıyan minibüs devrildi. 30 işçi yaralı-1 - Haber
18:03  Şehit Uzman Onbaşı Fatih Akbulut son yolculuğuna uğurlandı (3) - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:07  Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
9.01.2020 18:06:58