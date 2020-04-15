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Bafra Cezaevi'nden tahliyeler başladı

Bafra Cezaevi'nden tahliyeler başladı İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndekabul edilmesinin ardından Samsun Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan da tahliyeler başladı.

15.04.2020 22:36 | Son Güncelleme: 15.04.2020 22:37
Bafra Cezaevi'nden tahliyeler başladı
SAMSUN - İnfaz Yasası'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndekabul edilmesinin ardından Samsun Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan da tahliyeler başladı.
Sabah saatlerinde Sarıçevre yolu üzerinde bulunan T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sıkı güvenlik önlemleri alarak kontrol noktaları oluşturdu. Cezaevinde yakını bulunanlar araçlarla cezaevine akın etti. Jandarma ekipleri oluşturulan kontrol noktalarından cezaevinde mahkum yakını olanlara cezaevi tarafına gitmesine izin vermedi. Mahkum yakınlarına, cezaevinden serbest bırakılan mahkumların, Bafralı olanları Bafra Otogarı'nda, Bafra dışından olanların ise Samsun Otogarı'na cezaevi tarafından belirlenen araçlarla götürüleceğini söyleyerek geri çevirdi.
Tahliye edilen hükümlüler cezaevinden araçlarla alınarak Bafra ve Samsun Otogarlarına gönderildi.
Bafra T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan toplam 550 hükümlü tahliye olacak. Bafra Cezaevi’nden tahliyeler başladı

Kaynak: İHA

Etiketler: T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu, Samsun, Bafra, Yerel
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