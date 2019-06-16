16.06.2019 11:35
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Bafra'da 100. yıl bisiklet etkinliği

Bafra

Bafra'da Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Balkan Türkleri Derneği tarafından 19 Mayıs Halk Bisiklet Turu düzenlendi.

Bafra'da Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Balkan Türkleri Derneği tarafından 19 Mayıs Halk Bisiklet Turu düzenlendi.
Dernek binası önünde başlayan etkinlikte konuşan Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, etkinlikte emeği geçen herkesi tebrik etti.
Balkan Türkleri Derneği Başkanı Süleyman Özata da Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına farkındalık oluşturmak adına bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.
Gençlik Caddesi üzerindeki dernek binası önünde başlayan bisiklet turu, Alaçam, Yaşar Doğu, Tekel Caddesi ve Atatürk Bulvarı güzergahı sonrası başlangıç noktasında son buldu.
Kaynak: AA
Mustafa Kemal Atatürk, Bafra, Güncel

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