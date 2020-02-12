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Bafra'da 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

12.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:12Bafra'da 35 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
'un ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde sattığı tespit edilen O.K., Fatih Mahallesi'nde S.E. ve D.K.'ye uyuşturucu satarken yakalandı. O.K.'nin üzerinde yapılan aramada 35 adet farklı renkte ekstasy hap ve uyuşturucu madde satışından elde ettiği değerlendirilen 6 bin 575 TL paraya ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan S.E. ve D.K. uyuşturucu kullanmaktan yapılan işlemin ardından serbest bırakıldı. O.K. ise uyuşturucu kullanmak ve satmaktan Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Fatih Mahallesi, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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