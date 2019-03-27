Bafra'da "55. Kütüphaneler Haftası" Kutlandı

Bafra
Hasan Çakın İlçe Halk Kütüphanesinde 55. Kütüphaneler Haftası kutlandı.
Kaymakam Ahmet Adanur
, kütüphanedeki etkinlikte yaptığı konuşmada, internet çağında olunmasına rağmen internetin kitabın yerini alamayacağını ifade etti.
Adanur, "Eğer resmi bir kurum üzerinden bilgiye ulaşamıyorsanız, ulaştığınız bilginin güvenirliği oldukça düşüktür. İnternetten alınan bilginin kitap karşısında geçerliliği neredeyse sıfırdır. O yüzden kütüphaneler günümüzde de gelecekte de, kitabın önemi hiç bir zaman bitmeyecek. Azalmış olsa bile hiç bir zaman ortadan kalmayacak." diye konuştu.
Kütüphane Müdürü Nurhan Bayındır
da kütüphanelerinde 28 bin 256 adet kitap bulunduğunu son bir yıl içinde kütüphaneden 52 bin 814 okuyucunun yararlandığını kaydetti.
Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, Bafralı şairlere teşekkür belgesi verildi.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Serkan
Erbaş, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, daire amirleri, okul müdürleri ve davetliler katıldı.
Ahmet Adanur, Bafra, Güncel
Kaynak: AA