Haberler » Güncel » Bafra'da Ahmet Şafak konseri düzenlendi - Haber

Bafra'da Ahmet Şafak konseri düzenlendi

Bafra Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen "Bafra'da Şafak Vakti" programında Ahmet Şafak konser verdi.

21.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:14 Bafra'da Ahmet Şafak konseri düzenlendi
Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen "Bafra'da Şafak Vakti" programında Ahmet Şafak konser verdi.
Bafra Ülkü Ocakları Başkanı Kemal Şahin, Bafra Salonunda düzenlenen konser öncesinde yaptığı konuşmada, Bafra'nın, MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında Alparslan Türkeş ile yargılanan 22 kişinin yaşadığı bir şehir olduğunu söyledi.
Bafra'nın 10 yıl MHP tarafından yönetilmiş bir şehir olduğunu belirten Şahin, "Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in fahri hemşehrisi olduğu bir şehirdir. Bafra, ülkücü hareketin kalbidir. Bafralı her zaman ülkücülere ve ülkü ocaklarına sahip çıkmıştır." dedi.
Daha sonra sahne alan Şafak, katılımcılara güzel anlar yaşattı.
Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, ilçe ocak başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşların katıldığı konserin ardından Şafak'a plaket verildi.

Ahmet Şafak, Bafra, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:26   Şampiyon aşçılar şampiyon öğrenciler yetiştiriyor - Haber
11:26   Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haber
11:24   Otomobil dereye uçtu, sürücü öldü - Haber
11:20   Mersin Büyükşehir Belediyesi, tetkiklerden başarıyla geçti - Haber
11:20   Vali Mustafa Masatlı sabah namazında vatandaşlarla buluştu - Haber
09:26   Meteoroloji'den sağanak yağmur ve kuvvetli lodos uyarısı - Haber
08:16   Son dakika: Diyarbakır'da Sur Belediyesi'ne ilçe kaymakamı kayyum olarak atandı - Haber
00:56   Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Haber
23:54   Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Haber
23:42   Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı - Haber
21.12.2019 11:32:10