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Bafra'da alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla yaralandı

Bafra'da alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla yaralandıSAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde alacak-verecek kavgasında 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

18.09.2019 02:53
Bafra'da alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla yaralandı
SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde alacak-verecek kavgasında 1 kişi silahla vurularak yaralandı.
Olay, Tabakhane Mahallesi Sınama Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar D. ile Bülent Yavuzarasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar D. üzerinde bulunan ruhsatsız silah ile Bülent Yavuz'a ateş etti. 3 kurşun isabet eden Bülent Yavuz yaralandı. Yaralı, 112 acil servis ekiplerince Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Serdar D.'yi olayda kullandığı silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bafra'da alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla yaralandı

Bülent Yavuz, Samsun, Bafra, Yerel

Kaynak: İHA

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