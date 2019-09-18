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Bafra'da alacak-verecek kavgasında 1 kişi silahla yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde alacak-verecek kavgasında 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

18.09.2019 08:38Bafra'da alacak-verecek kavgasında 1 kişi silahla yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde alacak-verecek kavgasında 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Tabakhane Mahallesi Sinema Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar D. (19) ile Bülent Y. (42) arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Serdar D., üzerinde bulunan ruhsatsız silahla Bülent Y.'ye ateş etti. 3 kurşun isabet eden Bülent Y. yaralandı. Yaralı, 112 acil servis ekiplerince Bafra'da özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Serdar D.'yi olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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