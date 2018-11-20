Bafra'da Amatör Lig Maçında Çıkan Arbede

20 Kasım 2018 Salı 14:45



20 Kasım 2018 Salı 14:45

1930 Bafraspor Kulüp Başkanı Fatih Yıldız, Bölgesel Amatör Ligi'n 7. haftasında Atakumspor karşılaşmasında çıkan olaylarla ilgili basın açıklaması düzenledi.Yıldız, geçtiğimiz pazar günü sahalarında Atakum Belediyespor'u konuk ettiklerini, maçın uzatma dakikalarında sahada olaylar çıktığını anımsattı.Yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduklarını ve çıkan olayları asla doğru bulmadıklarını ifade eden Yıldız, "Bu olaylarda ev sahibi olarak günah keçisi seçilmeye çalışıyoruz. Olayların başlangıcında sadece 1930 Bafraspor taraftarı ve sporcular dahil olmuş gibi lanse edildi. Lakin kamera görüntülerine bakılırsa saha içinde rakip takımın taraftarı ve yedek kulübesindeki tüm futbolcular sahanın içine girmişlerdi." dedi.Orta hakemi tarafsız olmamakla suçlayan Yıldız, "1930 Bafraspor'umuzun haklarını kimseye yedirmeyiz, bu kulüp buraya emeklerle gelmiş ve her parçasında alın teri bulunmaktadır. Biz futbol oynayıp futbolumuzla ön plana çıkmak ve Bafraspor'u hakettiği yerlere taşımak istiyoruz." diye konuştu.Yıldız, kendilerine haksızlık yapıldığını öne sürerek, "Sadece bu maç değil lig başından beri Atakumspor'a tanınan insiyatif birçok kulübün eleştirisine sebebiyet vermektedir. Yakın zamanda diğer kulüpler de bu konuya ilişkin açıklamada bulunacaklarını belirtmişlerdir.Bu olaylar sebebi ile kulübümüze haksız bir ceza verilirse takımımızı ligden çekeceğiz." ifadesini kullandı.