Bafra'da başkanlar ve muhtarlar el ele

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, düzenlenen geniş katılımlı toplantı ile ilçenin merkez ve dış mahalle muhtarları ile bir araya geldi.



Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıya katılım yüksek oldu. Yaklaşık beş saat süren ve ilçe mahallelerinin alt yapı beklentilerinin öncelikli olarak masaya yatırıldığı toplantıda, merkez ve dış mahalle muhtarları; yol, su ve diğer konularla ilgili olarak mahallelerinin beklentilerini dile getirdi.



Toplantıda konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, oldukça verimli bir istişarenin gerçekleştiğine vurgu yaparak, "Büyükşehir belediye başkanımızın bilgi, birikim ve tecrübesinden faydalanacağız. Yapacağı hizmetler, yatırımlar ile ilçelerimizde kalkınma hamleleri başlayacak. Bunu birlikte başarabileceğimize inanıyorum. Niyetimiz hayır, akıbetimiz hayır inşallah. Rabbim bu güzel birlikteliğimizi bozmasın" dedi.



İstişare toplantısına ayrıca AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz, MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, daire başkanları ve muhtarlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA