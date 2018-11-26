Bafra'da Çeltik Turnuvası Sona Erdi

Samsun
'un Bafra
'da ilçesinde düzenlenen 2. Çeltik Futbol
Turnuvası'nda şampiyon Sarıköy
Mahallesi oldu.
Şampiyon Sarıköy Mahallesi'nin kupa ve madalyaları Kaymakam Ali Fuat Türkel
ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç
tarafından verildi.
Bafra Kaymakamlığı Çeltik Komisyonu Başkanlığı tarafından mahalleler arasında birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen 2. Çeltik Futbol Turnuvası sona erdi. 18 mahalle takımının katılımıyla 29 Ekim
'de başlayan turnuvanın finalinde Sarıköy ve Koşuköy Mahalleleri karşılaştı. Müsabakayı 2-1 kazanan Sarıköy Mahallesi şampiyon oldu. Müsabakayı 2-1 kaybeden Koşu Mahallesi ikinciliği elde eti. Turnuvada birinciliği kazanan Sarıköy Mahallesi'nin kupa ve madalyaları Kaymakam Ali Fuat Türkel
ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından verildi. Turnuvada üçüncü Altınay Mahallesi olurken, Balıklar Mahallesi de dördüncü oldu.Turnuvanın en centilmen sporcusu Doğanca
Mahallesi'nden Orhan Keleş ve en centilmen takım seçilen Gazibeyli Mahallesi'nin kupa ve madalyaları protokol tarafından verildi. - SAMSUN
Samsun,Sarıköy,Bafra,Çeltik
26 Kasım 2018 Pazartesi 20:52