09.07.2019 13:54
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Bafra'da çöp yangını

Bafra

Samsun'un Bafra ilçesinde çöplerin tutuşması sonucu su pompası zarar gördü.

Samsun'un Bafra ilçesinde çöplerin tutuşması sonucu su pompası zarar gördü.

Yangın, Altınkaya Mahallesi Perçin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın yanında bulunan çöpler henüz nedeni belirlenemeyen bir şekilde alev aldı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çöp yangınına müdahale ederek söndürdü. Alevlerin arasında kalan bir iş yerine ait su pompası zarar gördü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Samsun, Bafra, 3. Sayfa

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