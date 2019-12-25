Haberler » Güncel » Bafra'da eski şehir stadında millet bahçesi yapılacak - Haber

Bafra'da eski şehir stadında millet bahçesi yapılacak

Bafra'da eski şehir stadının bulunduğu alan, millet bahçesi yapılmak üzere Bafra Belediyesine devredildi.

25.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:28 Bafra'da eski şehir stadında millet bahçesi yapılacak
'da eski şehir stadının bulunduğu alan, millet bahçesi yapılmak üzere Bafra Belediyesine devredildi.
Eski şehir stadının millet bahçesine dönüştürülmesi için alanın belediyeye devredilmesi amacıyla İl Gençlik ve Müdürlüğü ile Bafra Belediyesi arasında protokol imzalandı.
AK Parti Samsun Orhan Kırcalı, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Bafra ve bölge için önemli bir protokol imzası için bir araya geldiklerini söyledi.
Eski şehir stadının etrafı kayalıklarla çevrili bir yapı olduğunu anlatan Kırcalı, "Yaptığımız istişareler neticesinde alanın Bafra'mıza kazandırılması konusunda çalışma başlattık. Gençlik ve Spor Bakanımızla yaptığımız görüşmelerde buranın Bafra Belediyesine tahsisiyle alakalı yazışmalarımızı sonlandırdık. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılmış olan millet bahçelerinden birini Bafra'mıza kazandıracağız." dedi.
Belediye Başkanı Hamit Kılıç da Milletvekili Kırcalı'nın gayretleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığına ait 51 dönümlük arazinin Bafra Belediyesine tahsisinin gerçekleştirildiğini belirtti.
Alanda hep birlikte ciddi bir proje gerçekleştireceklerini dile getiren Kılıç, "Tüm vatandaşlarımızın faydalanacağı bir proje olacak. Spor etkinliklerinin, çocukların vakit geçirebileceği, parkların olacağı güzel bir tesis inşallah inşa edeceğiz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından eski şehir stadının yerinin Bafra Belediyesine devredilmesiyle ilgili protokol, Kılıç ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu arasında imzalandı.
Törene Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Osman Şenocak, AK Parti Bafra İlçe Başkanı İbrahim Semiz ve MHP İlçe Başkanı Barbaros Turna da katıldı.

Milletvekili, AK Parti, Bafra, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:01   Karadeniz'deki yangınlar 71 noktada sürüyor; 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı - Haber
12:00   Uzungöl'de yıkım kararı alınan kaçak yapıyı, sahibi yıktı - Haber
12:00   İsmet İnönü ölümünün 46. yılında mezarı başında anıldı - Haber
12:00   Trabzonspor-Kayserispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek - Haber
12:00   Lise öğrencileri Sarıkamış şehitleri için yürüdü - Haber
10:54   Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Noel mesajı yayınladı - Haber
10:51   Bankayı 20 bin lira borcu olduğu için soymaya kalkışmış - Haber
10:00   Küçük çocuğa otomobil kullandıran sorumsuz baba tepki çekti - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
09:54   Yerli "Robin Hood", düğün yapmak için para isteyen kadına kayıtsız kalmadı - Haber
25.12.2019 12:08:50