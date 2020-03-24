Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Bafra'da fırınlar denetlendi - Haberler

Bafra'da fırınlar denetlendi

Bafra Belediyesi Zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

24.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:59
Bafra'da fırınlar denetlendi
Bafra Belediyesi Zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ekmek fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi yaptı.

Denetimler kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı genelgesine istinaden ekmeklerin ambalajda satılmasına ilişkin uyarılarda bulunuldu. Belli aralıklarla şehir merkezindeki fırınlarda denetimlerini sürdüren Bafra Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüsüne karşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte alınan önlemler ile ilgili olarak bilgilendirmede ve tebligatlarda bulundu.

Söz konusu genelge de şu ifadeler yer aldı: "Piyasaya arz edilen ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışında tüketicinin doğrudan alması engellenecektir. Ekmek ve ekmek çeşitlerinin aşağıda belirtilen 3 şekilde satışa sunulabilecektir. Hazır ambalajlı olarak, Ambalaj malzemesi içerisinde: Ekmek ve ekmek çeşitleri gıda ile temasa uygun kağıt esaslı veya plastik bir ambalaj malzemesi konularak satışa sunulabilecektir. Ambalaj malzemesi ağız kısmının ürünün rutubetini bırakabilmesi amacıyla açık bırakılmasında sakınca bulunmamaktadır. Ambalaj malzemesine konulmuş ürünler: Bu ürünler sadece bulaşmayı ve tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin alınmış olduğu dolap ve tezgahlarda bulundurulacak ve tüketici talebi üzerine işletme görevlileri tarafından uygun bir ambalaj malzemesine konularak verilecektir."

Genelge de ayrıca; pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda da ambalajlı veya ambalajsız olarak satışı yapılamayacağı belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Zabıta, Bafra, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Ankara’da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca’ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Haberler
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Haberler
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!
Yaşlı kadının Vefa Hattı’ndan yaptığı isteği bizzat Vali yerine getirdi Haberler
Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı isteği bizzat Vali yerine getirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:21: FLAŞ - Haber 18:21: Karantina kurallarına uymayan 2 kişiye ceza - Haber 18:20: flaş - Haber 18:20: FLAŞ - Haber 18:20: Yaşlı adamı sosyal medyada rencide eden kişi hakkında örnek karar - Haber 18:14: Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi - Haber 18:06: Son Dakika: Yaşlı vatandaşın korkutulduğu videodaki kişiye huzurevini ziyaret etme cezası verildi - Haber 17:47: İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz - Haber 17:13: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı - Haber 17:11: 4 NATO askerleri koronavirüse yakalandı - Haber 14:18: Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı - Haberler
Loading