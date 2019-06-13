Bafra'da "İlk iş babalık" eğitim semineri sona erdi

Kaynak: AA

Bafra Belediyesince Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle düzenlenen "İlk iş babalık" eğitimi tamamlandı.Babanın çocuk gelişiminde aktif rol ve sorumluluk alması amacıyla uygulanan eğitimin tamamlanmasının ardından sertifika töreni düzenlendi.Bafra Belediye Başkan Vekili Ahmet Tokgöz, Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, kurs katılımcısı babaları tebrik etti.Ailede ebeveynlerden herhangi birinin eksikliğinin çocukta maddi manevi travmalar yarattığını vurgulayan Tokgöz, "Ancak babanın yokluğundan kaynaklanan maddi yetersizlikten daha önemli olan manevi kayıplardır ki bunların başında da güven eksikliği gelir. Çünkü çocuklar için baba, eşittir güvendir. Bu ihtiyaç erkek çocuklarda erkek rolünün tam olarak öğrenilmesi konusunda önem taşırken, kızlarda da erkek rolünü tanıması ve olumlu bir hayat imajı için gereklidir." ifadelerini kullandı.AÇEV saha danışmanı İsmail Koca da "ilgili babalık" davranışlarının yaygınlaşmasının önemine dikkati çekti.Babaların çocuklarıyla geçirdikleri zaman ve kurdukları ilişkilerin çocukların zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini etkilediklerine işaret eden Koca, "AÇEV olarak ilgili babaların sayısının artmasını, bu konuda farkındalık yaratmayı ve olumlu örnekleri yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." dedi.Programda, 10 haftalık sürede 10 oturuma katılan 25 kişiye sertifikaları verildi.