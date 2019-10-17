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Bafra'da iş yerinden telefon hırsızlığı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinin kapı camı kırılarak 4 adet telefon çalındı.

17.10.2019 08:12Bafra'da iş yerinden telefon hırsızlığı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinin kapı camı kırılarak 4 adet telefon çalındı.

Olay, Hacınabi Mahallesi Tekel Caddesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Türk'e ait iş yerinin cam kapısını kıran 1 kişi vitrinde bulunan 15 bin lira değerinde 4 adet telefonu alarak kaçtı. İş yerinin önünden geçen bir vatandaş, kapının kırık olduğunu fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonucunda kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - SAMSUN

Samsun, Tekel, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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