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Bafra'da kaçak akaryakıt operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak akaryakıt sattığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

21.09.2019 17:02Bafra'da kaçak akaryakıt operasyonu
Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak akaryakıt sattığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Bafra Kuşluğan İlçe Jandarma ekipleri, Darboğaz Mahallesi yakınlarındaki bir markette kaçak akaryakıt satıldığı bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda marketin tavan arasındaki depoda 2 bin litre kaçak motorin ve 100 litre benzin ele geçirildi.
Kaçak akaryakıt sattığı belirlenen market sahibi A.C. gözaltına alındı.

Samsun, Bafra, Güncel

Kaynak: AA

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