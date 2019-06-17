17.06.2019 18:55
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Bafra'da kamyonet baraj gölüne düştü

Bafra

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonet baraj gölüne düştü.

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonet baraj gölüne düştü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Derbent Mahallesi mevkisinde Osman Turan'ın (44) kullandığı 55 EU 058 plakalı kamyonet henüz belirlenemeyen nedenle Derbent Barajı'na düştü.
Çevrede balık tutan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ekipleri ile Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar sevk edildi.
Ekipler baraj gölünde sürücüyü arama çalışması başlattı.
Fındık bahçesinden dönen Osman Turan'ın, eşi ve iki çocuğunu baraj gölü kenarında araçtan indirdiği öne sürüldü.
Kaynak: AA
Samsun, Bafra, Güncel

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