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Bafra'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Samsun'un Bafra ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

08.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:47Bafra'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
'un ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, ilçeyi kısa sürede beyaza bürüdü. Kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Bafra'da dün gece saatlerinde başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı ilçeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı. Yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağış nedeni ile bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte çalışmalara başlayan Bafra Belediyesi ekipleri yollarda kar temizleme çalışmaları yaptı.

Samsun-Sinop kara yolunda kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler zincir takmak mecburiyetinde kaldı. Bafra'da kar yağışının bugün ve yarın etkili olacağı kaydedildi. - SAMSUN

Samsun, Sabah, Bafra, Güncel

Kaynak: İHA

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