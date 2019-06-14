Bafra'da karne heyecanı

Bafra
'da 25 binin üzerinde öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline girdi.
Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, Mustafa Kemal İlkokulunda düzenlenen karne töreninde, ilçede 25 binin üzerinde öğrencinin karne aldığını söyledi.
Hafta sonu da Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS) yapılacağını belirten Adanur, "Bugün karnelerini alan çocuklarımızı ve yarın sınava girecek öğrencilerimizi tebrik ediyor, ve başarılar diliyoruz." dedi.
Eğitim öğretimin bir maraton olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret eden Adanur, "Buradaki çocuklarımız eğitim öğretim hayatlarının başındalar. Türkiye
'de eğitime ciddi yatırımlara yapılıyor. Ben 7 aydır Bafra'dayım. Buradaki arkadaşlarımız eğitime ciddi önem veriyor. Bunun karşılığını önümüzdeki yıllarda daha çok göreceğiz." diye konuştu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ise geleceğin teminatı çocukların her şeyin en iyisini hak ettiğini vurgulayarak, "Her zaman bu bilinçle hareket eden devletimiz, tüm imkanlarını sizler için seferber ediyor. Bugün karne alan tüm öğrencilerimizi kutluyorum." ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından sınıflarında birinci olan öğrencilere ödülleri Adanur ile Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen tarafından verildi.
Ödül töreninin ardından öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.
Törenin ardından öğrenciler, sınıflarına giderek karnelerini aldı.