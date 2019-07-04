04.07.2019 15:41
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Bafra'da kırsal altyapı 5 yıl içinde tamamlanacak

Bafra

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hedefimiz Bafra'da kırsal altyapıyı 5 yıl içinde tamamlamak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hedefimiz Bafra'da kırsal altyapıyı 5 yıl içinde tamamlamak." dedi.
Demir, Bafra'da mahalle muhtarlarıyla istişare ve değerlendirme toplantısı yaptı. Bafra'da 5 yıl içinde yapacaklarını aktaran Demir, "Bafra'da yerel seçimlerde çok büyük performans gösterdiniz. Bafra tarihinde en yüksek oy alındı. Bafra bize güvendi. Seçilmiş insanlar olarak bizim görevimiz bu güveni artırma noktasında elimizden geleni sarf etmektir. Size söz veriyoruz. Bir eksiğimiz olduğunda mutlaka bize bildirin. Hepinizde numaram var. Kapımız her zaman açık." ifadesini kullandı.
Muhtarlarla her yıl istişare toplantısı yapacağını vurgulayan Demir, "Önümüzdeki sene ilave notları da alarak çalışmaları değerlendireceğiz. Hedefimiz Bafra'da kırsal altyapıyı 5 yıl içinde tamamlamak. Burada muhtarlarımız bir belediye sorumlusu kadar çalışacak. Allah'ın izniyle sizi yola doyuracağız. Samimiyiz, kadromuz burada. Büyükşehir ve ilçe belediyesinden oluşacak karma ekiplerimizle hedeflerimize ulaşacağız." diye konuştu.
Kaynak: AA
Mustafa Demir, Samsun, Bafra, Güncel

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