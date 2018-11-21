21 Kasım 2018 Çarşamba 12:26



21 Kasım 2018 Çarşamba 12:26

Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, Bafra'da kitap okuma etkinliği düzenlendi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, "Bafra'da hayat duruyor, Bafra kitap okuyor" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte ilçe genelinde 7 bin öğrenci aynı anda kitap okudu.Etkinliğe Kaymakam Ali Fuat Türkel, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Bafra Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Erbaş ile siyasi partilerin ilçe başkanları, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğretmenler katıldı.Kaymakam Türkel, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi kitap okumanın da Samsun'dan başlamasının çok güzel olduğunu dile getirerek, "Bafra'mız eğitim yönünden çok başarılı bir ilçemiz. Bu etkinliğe katılan tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi kutluyorum." dedi.Esen de düzenlenen etkinlikle hayatı inşa etme düşünceleri bulunduğunu aktararak, "Okumayı bir ihtiyaç olarak görme konusunda ciddi anlamda eksiklerimiz var. Samsun Mili Eğitim Müdürlüğü olarak, ilçelerimizle sorumluluğumuzun farkında olarak harekete geçtik. Bafra'da olduğu gibi birçok ilçemizde bu tür faaliyetler yapılıyor." diye konuştu.