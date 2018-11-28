Bafra'da Liseler Arası Basketbol Turnuvası Sona Erdi

Bafra
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen liseler arası basketbol
turnuvası sona erdi.
Bafra Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen ve 12 takımın katıldığı turnuvanın finalinde Altınkaya Anadolu Lisesi
ile Bafra Anadolu Lisesi karşılaştı.
Rakibini 67-63 mağlup eden Altınkaya Anadolu Lisesi, birinci oldu. Üçüncülüğü ise Bafra Açı Lisesi elde etti.
Altınkaya Anadolu Lisesi, Bafra'yı Samsun
İl Şampiyonası'nda temsil etmek hakkı kazandı.
Altınkaya,basketbol,Bafra
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:55