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Bafra'da meslek lisesi ile ticaret ve sanayi odası arasında protokol

Şehit Erkut Yılmaz Mesleki Ticaret Anadolu Lisesi ile Bafra Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

06.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:06Bafra'da meslek lisesi ile ticaret ve sanayi odası arasında protokol
Şehit Erkut Yılmaz Mesleki Ticaret Anadolu Lisesi ile Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.
"Bafra Ticaret ve Sanayi Odası destekliyor mesleki eğitim gelişiyor" projesi kapsamında protokol imza töreni, Şehit Erkut Yılmaz Mesleki Ticaret Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.
Kaymakam Cevdet Ertürkmen, burada yaptığı konuşmada, lisede genellikle üniversiteye hazırlık gibi akademik çalışmalar yapıldığını söyledi.
Çocukları geleceğe hazırlamadıklarına dikkati çeken Ertürkmen, "Bu da en büyük eksikliklerimizden biridir. Bu ve bunun gibi projeler bu açıdan çok önemli, çocuklarımıza akademik bilginin dışında hayatı gösterme açısından çok değerli uygulamalardır. Projeye destek veren başkanımız Göksel Başar'a teşekkür ederim." dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu da meslek lisesinin memleket meselesi olduğunu belirtti.
Ticaret ve Sanayi Odasının okullarına ciddi anlamda destek verdiğini dile getiren Katipoğlu, "Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah meslek lisesi öğrencilerimizin gelişime katkıda bulunulduğu kadar, kültür etkinliklerine de ağırlık vereceğiz." diye konuştu.
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar da kendisini geliştiren, iyi bir mesleki eğitim alan insanların işsiz kalmasının mümkün olmadığına işaret etti.
Bunun için meslek liselerinde okuyan öğrencilerin bu dönemi ev ile okul arasında geçirmesi gerektiğini dile getiren Başar, "Sadece lise aşamasında değil, üniversite aşamasında bile arkadaşlara, 'Ne olur günlerinizi boş geçirmeyin' diyoruz. İnsanlar en iyi üniversiteyi bitirebilir ama piyasa tecrübesi yoksa, iş dünyasının içinde değilse başarılı olamıyor. Anadolu'dan normal bir üniversiteden mezun olan çocuğumuz stajını yaptıysa, iş dünyasında kendisine çok daha iyi yer bulabiliyor." ifadelerini kullandı.
Protokol kapsamında meslek lisesi öğrencilerine Bafra Ticaret ve Sanayi Odası üyelerince iş yerlerinde staj yapıp pratik kazanma imkanı sunulacak, başarılı öğrenciler gezi ile ödüllendirilecek.

Bafra, Güncel

Kaynak: AA

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