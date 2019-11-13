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Bafra'da öğrencilerden Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği

Samsun'un Bafra ilçesinde Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

13.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:20Bafra'da öğrencilerden Dünya Çocuk Hakları Günü etkinliği
'un ilçesinde Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

TOKİ Şehit Mehmet Boşnak İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerince düzenlenen etkinlik, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün ara tatile denk gelmesi nedeniyle erken gerçekleştirildi.
Okul bahçesinde ellerinde döviz ve balonlar bulunan öğrenciler, çocuk hakları bildirisini okudu.
Daha sonra öğrenciler, öğretmenleri Canan Demiray ve Serap Evcen eşliğinde TOKİ Meydanı'na kadar yürüdü.
Öğrenciler, daha sonra slogan ve marşlar eşliğinde okullarına döndü.

Çocuk Hakları Günü, Samsun, Bafra, Güncel

Kaynak: AA

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