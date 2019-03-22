Bafra'da Orman Haftası Etkinlikleri

Kaynak: AA

Bafra'da, Orman Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.Kaymakam Ahmet Adanur, Bafra Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen programda, 20 yıl önce ormanların sürekli azaldığına dair bazen söylenti ama gerçeklik payının da olan yaklaşım tarzı bulunduğunu söyledi.Son zamanlarda sanayide kullanılan ürünlerin farklılık arz etmesiyle orman varlıklarının artabildiğini belirten Adanur, "Kırsal alanda orman varlıklarımız çoğalırken, şehirlerimizde azalıyor. Eskiden ormanlarımız azalır, şehirlerimiz daha yeşilken, şimdi ise ormanlarımız artıyor, şehirlerimizdeki yeşil alanlar daha azalıyor. Her ikisinde de bizlerin sorumluluğu var. Onun için orman sadece ağaç dikmekle olmuyor. Bunun koruması, dikimi var." dedi.Bafra Orman İşletme Müdürü Ercüment Sarıca da Türkiye genelinde olduğu gibi Bafra'da da mevcut ormanların muhafazası ve geliştirilerek devamlılığı için "İnsan için sağlık, sağlık için orman" temasıyla çalışma yürüttüklerini anlattı.Konuşmalarını ardından düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Daha sonra Bafra Fen Lisesi bahçesine fidan dikildi.Programa Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan da katıldı.