Bafra'da Robotik Kodlama Festivali

Bafra
ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Robotik Kodlama Festivali düzenlendi.
Düzenlenen festivalde 17 okulun katılımıyla toplam 100 proje sergilendi.
Bafra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, "17 okulumuzla birlikte yapmış olduğumuz üst düzey 100 kodlama ve robotik projelerini Bafra'mızda sergilemenin gururunu yaşıyoruz. Günümüz dünyasında teknoloji ürünlerinin eğitim, sağlık, sanayi, askeri gibi her alanda kullanılması bizde açıkça, teknolojiye hükmeden dünyaya hükmeder' algısını oluşturmaktadır." dedi.
Kurdele kesiminin ardından 17 okulun açtığı stantlar gezildi. =
Festivale, Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, Bafra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Ertürk, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA15 temmuz
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