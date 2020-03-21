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Bafra'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Bafra'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

21.03.2020 09:33 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:34
Bafra 'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
SAMSUN - Samsun 'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Kızılırmak Sedde Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adaköy Mahallesi'nden Bafra istikametine seyir halinde olan, henüz sürücüsü belirlenemeyen 55 BV 076 plakalı hafif ticari araç yolun sağında bulunan ağaca çarparak tarlaya devrildi. Kazada Furkan Ekbul olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Çağlar Varol ve Ahmet Uğur Eren olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Furkan Ekbul'un cesedi jandarma olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yarılardan Ahmet Uğur Eren burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Furkan Ekbul'un üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bafra’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA

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Bafra'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Etiketler : Samsun, Bafra, Yerel

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