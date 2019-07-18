18.07.2019 16:10
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Bafra'da trafik kazası: 1 yaralı

Bafra

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop yolu Aktekke Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aktekke istikametine seyir halinde olan Saim Şahin idaresindeki 55 FR 888 plakalı hafif ticari araç ile ters yönden gelen Ahmet İ.'nin kullandığı 55 ABV 599 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralana motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
Samsun, Sinop, Bafra, 3. Sayfa

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