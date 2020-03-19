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Bafra'da trafik kazası: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

19.03.2020 20:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:17
Bafra'da trafik kazası: 1 yaralı
Samsun 'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mevlana Mahallesi Aşağı Bakırpınar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.C. idaresindeki 55 ACN 286 plakalı hafif ticari araç ile B.K.'nin kullandığı 55 JC 195 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler : Samsun, Bafra, 3. Sayfa

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