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Bafra'da trafik kazası: 3 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kazayı gören bir kadın da fenalık geçirerek bayıldı.

24.09.2019 18:47Bafra'da trafik kazası: 3 yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, kazayı gören bir kadın da fenalık geçirerek bayıldı.

Kaza, Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinden Samsun'a doğru seyir halinde olan Ahmet Nayır idaresindeki 55 JA 81 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada otomobil sürücü Ahmet Nayır ile otomobilde bulunan Ahmet Yılmaz, Samiye Nayır yaralandı. Kazayı gören bir kadın da fenalık geçirerek bayıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ve kaza yerinde bayılan kadın 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastane ile Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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