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Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı.

12.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:34Bafra'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
'un ilçesinde uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Narkotik Şube ve Bafra Narkotik Grup Amirliği ekiplerince yapılan teknik takip sonunda Ö.A. (26) ve İ.A.(26) gözaltına alındı. Ö.A'nın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 7,59 gram sentetik kannabinoid maddesi, 38,39 gram esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca, 4 adet 7,65 mm çapında tabanca mermisi, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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