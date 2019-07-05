05.07.2019 14:17
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Bafra'dan kısa kısa

Bafra

Samsun'un Bafra ilçesinde tütün iplerini asarken düşen genç kız yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde tütün iplerini asarken düşen genç kız yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Çataltepe Mahallesi Sokullu Sokak'ta ailesiyle tütün dizen Ayten T. (20), dengesini kaybederek düştü.
Ayten T, 112 Acil Servis ekibince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Manav tezgahı yandı
Bafra'da bir manavda çıkan yangın, hasara neden oldu.
Fatih Mahallesi Hal Caddesi'nde bulunan bir manav tezgahında yangın çıktı
Kısa sürede büyüyen yangına vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etti. İtfaiye tarafından söndürülen yangın sonucu manavda hasar oluştu.
Kaynak: AA
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