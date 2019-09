Bafra Devlet Hastanesinde iki polisin doktoru darbettiği iddiası

Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, Bafra Devlet Hastanesinde iki polisin doktoru darbettiği iddiasıyla ilgili olarak, " Polis de şiddet yanlısı olursa can güvenliğimiz kime emanet olacak." ifadesini kullandı.Çakmak, yaptığı yazılı açıklamada, boyun ağrısı şikayeti ile hastane aciline gelen iki polisin o sırada epilepsi hastasına acil müdahale eden doktor S.G. ile kendileriyle ilgilenilmediği bahanesiyle tartıştıklarını belirtti.Tartışma sonucu polislerin S.G'yi darbettiklerini belirten Çakmak, şöyle devam etti:"Doktorumuza geçmiş olsun diyerek acil şifalar diliyorum. Bu iki polisin de bir an önce görevden uzaklaştırılarak haklarında gerekli soruşturmanın yapılmasını istiyoruz. Bizler hastanelerde polis güvenliği daha da artırılsın, çalışanları polislerimiz korusun derken polislerin hastanelerde şiddet uygulaması gibi kabul edilemez bir olay yaşanmıştır. Polis de şiddet yanlısı olursa can güvenliğimiz kime emanet olacak."Yaşanılan talihsiz olayı tüm polislere mal etmek istemediklerini vurgulayan Çakmak, "Toplumun güvenliğinden sorumlu kişilerin sorumluluk bilincinden uzaklaşmış olmaları, polis ve doktorlarla birlikte bizleri de çok üzmüştür. Devletimiz, kutsal bir göreve leke süren bu polislere gerekli cezayı en kısa sürede vermelidir. Bu olay geçiştirilmemeli, üstü örtülmemelidir." değerlendirmesinde bulundu.