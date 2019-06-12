12.06.2019 17:45
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Bafra Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi

Bafra Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi

Bafra ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) yıl sonu sergisi HEM Konferans Salonu'nda açıldı.

Bafra ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) yıl sonu sergisi HEM Konferans Salonu'nda açıldı.
Sergi açılışına, Kaymakam Ahmet Adanur, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, kurum ve okul müdürleri katıldı.
HEM Müdürü Yalçın Ak, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başladığı günden bugüne kadar açtıkları 753 kursa 4 bin 695 erkek, 6 bin 114 kadın olmak üzere toplamda 10 bin 809 kursiyerin katıldığını söyledi.
Kursların 559'unun tamamlandığını, tamamlanan kursları başarıyla bitiren 5 bin 119 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığını ifade eden Ak, "Bugün itibari ile 194 kursumuz devam etmektedir. Devam eden kurslarımızda 3 bin 352 kursiyerimizin eğitimi sürdürülmektedir." dedi.
Konuşmaların ardından kursiyerlerin çalışmalarının yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.
Kaynak: AA
Bafra, Güncel