Bafra Halk Eğitim Merkezinden yıl sonu sergisi

Bafra
ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) yıl sonu sergisi HEM Konferans Salonu'nda açıldı.
Sergi açılışına, Kaymakam Ahmet Adanur
, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, kurum ve okul müdürleri katıldı.
HEM Müdürü Yalçın Ak
, 2018-2019 eğitim öğretim yılının başladığı günden bugüne kadar açtıkları 753 kursa 4 bin 695 erkek, 6 bin 114 kadın olmak üzere toplamda 10 bin 809 kursiyerin katıldığını söyledi.
Kursların 559'unun tamamlandığını, tamamlanan kursları başarıyla bitiren 5 bin 119 kursiyerin sertifika almaya hak kazandığını ifade eden Ak, "Bugün itibari ile 194 kursumuz devam etmektedir. Devam eden kurslarımızda 3 bin 352 kursiyerimizin eğitimi sürdürülmektedir." dedi.
Konuşmaların ardından kursiyerlerin çalışmalarının yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.
Kaynak: AABafra
, Güncel