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Bafra'nın yöresel ürünlerine yoğun ilgi

Bafra yöresel ürünleri, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimler Kadın Şurası'nda tanıtılıyor.

11.12.2019 16:51 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:56Bafra'nın yöresel ürünlerine yoğun ilgi
yöresel ürünleri, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimler Kadın Şurası'nda tanıtılıyor.

Ankara'da düzenlenen AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası'nda Bafra'nın yöresel ürünleri sergileniyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Standında yerini alan Bafra Belediyesi standı, katılımcılardan büyük ilgi görüyor. Bafra'ya özgü el sanatları ürünleri tanıtılırken ziyaretçilere bölgeye has; zembil, manda kaymağı, manda yoğurdu ve un sergilenirken, pirinç, salça, somun ekmeği hediye ediliyor. Şuranın en çok ilgi çeken stantlarından biri olan Bafra standında ayrıca belediye görevlilerince katılımcılara Bafra hakkında bilgiler verilerek tanıtımı gerçekleştiriliyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, standa yoğun ilgi olduğunu belirterek, "AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şurası belediyelerin tanıtımında önemli bir vizyon. Bafra Belediyesi olarak bizler de, Samsun Büyükşehir Belediyemizin standında yerimiz aldık. Katılımcıların ilgisinden oldukça memnunuz. Şüranın hayata geçmesinde yoğun gayretleri olan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Bafra standını AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Rize Milletvekili Hayati Yazıcı ve çok sayıda temsilci ziyaret etti. - SAMSUN

AK Parti, Bafra, Güncel

Kaynak: İHA

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