Bafra Osb'ye 1919 Fidan

Kaynak: AA

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında Bafra OSB'ye "100. yıl Kurtuluş Ormanı" oluşturmak için 1919 fidan dikildi.Vali Osman Kaymak'ın katıldığı fidan dikim töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Kaymak, törende yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılı olduğuna işaret ederek Türkiye'nin bağımsızlık savaşının devam ettiğini dile getirdi."Türkiye'nin üstünde oynanan oyunlar hala bitmedi." diyen Kaymak, "Hala Tükiye'yi ortadan kaldırmak, zayıf düşürmek için uluslararası güçlerin çabaları devam ediyor. Onun için bizlerin birlik ve beraberiliğimizin devam etmesi lazım. Milli Mücadele ruhunun diri tutulması, bu çerçevede kalıcı eserlerin ortaya konulması lazım. Onun için birinci hedefimiz gençlere bu şuurun verilmesi. Samsun bu konuda zaten ayrı bir kent." ifadesinde bulundu.Milli Mücadele ruhunun Samsun'dan tüm Türkiye'ye yayılmasını istediklerini söyleyen Kaymak, kentte Kurtuluş Ormanları oluşturduklarını anlattı.Daha sonra katılımcılar, Bafra Organize Sanayi Bölgesi içindeki 55 bin metrekare alanda 1919 fidanı toprakla buluşturdu.Programa, Vali Kaymak ile Bafra Kaymakamı Ahmet Adanur, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, Bafra Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Serkan Erbaş, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.