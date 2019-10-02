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Bafra Otogar Projesi tasfiye edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde yapımına devam edilen 10 milyon 779 bin TL proje tutarı bulunan Bafra Otogar Projesi, yüklenici firmanın tasfiye talebi kabul edilince, tasfiye edildi.

02.10.2019 10:10Bafra Otogar Projesi tasfiye edildi
Samsun'un Bafra ilçesinde yapımına devam edilen 10 milyon 779 bin TL proje tutarı bulunan Bafra Otogar Projesi, yüklenici firmanın tasfiye talebi kabul edilince, tasfiye edildi.

Bafra Otagarının 26 Haziran 2018'de ihale edilerek yapımına başlandı. 11 bin 816 m2'lik inşaat alanlı otogar binasında bilet satış ofisleri, ıslak hacimler, kafeterya, yolcu bekleme salonu ile güvenlik zabıta ve ihtiyaç duyulan donanımlardan oluşmakta olup, inşaatta kazı çalışmaları sonunda çıkan 18 Ocak 2019 tarihli 7161 nolu Kanun'un 32. maddesine istinaden yüklenici tarafından tasfiye talebinde bulunuldu.

Tasfiye süreci değerlendirme çalışmaları tamamlanan mevcut projenin tasfiye edilmesine karar verildi. - SAMSUN

Samsun, Bafra, Ekonomi

Kaynak: İHA

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